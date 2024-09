Wohnprojekt an der Julius-Leber-Straße Was neue Mieter im Bonner Pandion Ville zahlen

Die Werbung verspricht viel: „Erleben Sie französische Lebensart nach rheinischer Fasson: Pandion Ville in Bonn-Duisdorf. Hier lassen Sie sich vom Flair einer Großstadt inspirieren und profitieren gleichzeitig von der für diese Region typischen Ruhe und Gelassenheit.“ So preist das Kölner Immobilienunternehmen Pandion sein Projekt an der Julius-Leber-Straße an auf seiner Homepage an.