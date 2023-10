Neues Wohnquartier in Endenich Parkende Autos zwingen Fußgänger auf die Straße

Anwohner der Alfred-Bucherer-Straße wird die geplante Maßnahme nicht erfreuen, in dem Bereich herrscht Parkplatzmangel. Der Bürgerantrag argumentiert, dass für die Fußgänger nur etwa sieben Parkplätze wegfallen, aber 38 bestehen bleiben. Auch die Verwaltung plädiert im Informationsbrief auf Verständnis, dass „diese Veränderung einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen Mobilität leistet“. Sie will sogar ein Auge zudrücken: Um Bürger an die geänderte Regelung „zu gewöhnen, wird eine Woche lang eine Verwarnung in Form von Null-Euro-Knöllchen ausgesprochen“.