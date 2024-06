Einsatz in Afrika, Asien und Südamerika Pater Edmund Jäckel ist mit 90 Jahren der Sonnyboy unter den Missionaren

„Wir kennen uns“, sagt Pater Edmund Jäckel (90) auf sein Verhältnis zu Gott angesprochen. Man habe schon einiges zusammen regeln können. Auf Gott könne man sich verlassen, ist der Montfortaner Pater, der vor 60 Jahren zum Priester geweiht wurde, überzeugt. Gerade ist er von einem Aufenthalt auf den Philippinen zurück in Ippendorf, wo er den Sitz seiner Missionsprokur in Sichtweite der Heilig Geist Kirche mit Bruder Johannes teilt. Auch wenn er zufrieden auf ein langes Leben zurückblickt, ist er noch weit davon entfernt, sich zur Ruhe zu setzen. Bis zum Alter von 76 Jahren war er noch als einer von den weltweit in 35 Ländern tätigen 1.000 Montfortaner Patres als Pfarrer der St. Elisabeth-Gemeinde im Einsatz. Auch in den danach folgenden Jahren dürfte er als Subsidiar in der Seelsorge nicht viel weniger beansprucht gewesen sein. Bis heute ist ihm vor allem die Missionsarbeit der Montfortaner eine Herzensangelegenheit, die ihn immer wieder für Wochen und Monate nach Afrika, Asien und Südamerika führte und führt.