Neuer Leiter im Jugendzentrum St. Martin „Für mich ist wichtig, dieselbe Sprache wie die Besucher zu sprechen“

Hardtberg · Er hat ein offenes Ohr und eine offene Tür: Paul Reinelt ist neuer Leiter in St. Martin in Duisdorf – und mit den Jugendlichen arbeitet er „auf Lock“. Was das bedeutet und warum es für ihn wichtig ist, Jugendworte ebenso wie Kurdisch oder Russisch zu verstehen.

01.07.2024 , 15:00 Uhr

Eine offene Tür in Duisdorf: Paul Reinelt am Eingang des Jugendzentrums St. Martin. Foto: Felizia Schug