Autofahrer missachtet Vorfahrt : Pedelec-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall in Bonn schwer verletzt

Bonn Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde ist am Montag eine Pedelec-Fahrerin in Bonn-Duisdorf schwer verletzt worden. Die Polzei ermittelt nun gegen einen Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Montag gegen 15.20 Uhr in Bonn-Duisdorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 73-jähriger Autofahrer aus der Straße Am Burgweiher nach links in die Derlestraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin. Bei grünem Licht hatte sie die Ampel-Kreuzung überquert.