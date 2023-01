Taschenmesser und Spurenlesen : Warum Bonner Kinder noch Pfadfinder sein wollen

Brüser Berg Beim in Medinghoven gegründeten Stamm Martin Bucer melden sich immer wieder Kinder, die Pfadfinder werden wollen. Was bewegt sie dazu? Freunde kennenzulernen, ist nur ein Grund. Es gibt eine existenziellere Motivation.

Ein Blick auf ihre Wölflinge reichte Heidi Möller: Am Outfit musste noch nachgebessert werden. „Die Kluft in die Hose“, ordnete sie an, und murrend taten ihr die fünf Jungs, die sie am Mittwoch in den VW-Bus der Pfadfinder vom Stamm Martin Bucer einlud, mehr oder weniger sorgfältig den Gefallen. Sieht halt nicht cool aus. Aber das nehmen sie in Kauf, um bei den Pfadfindern zu sein.