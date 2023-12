Pilotprojekt in Hardtberg Politik und Bonnorange streiten um Pfandringe

Die Testphase endet am 31. Dezember. Schon jetzt haben Verwaltung und Bonnorange damit begonnen, die Maßnahme zu evaluieren. Täglich ab 6.30 Uhr seien Entsorgungsmitarbeiter im Bereich der Pfandringmüllbehälter unterwegs, jedoch nicht in den Abend- und Nachstunden. „Sie sehen kaum Pfandflaschen, dafür aber vermehrt Müll – insbesondere Einwegkaffeebecher – in den Pfandringen.“ Die Verwaltung räumt freilich ein, dass leere Pfandringe auch darauf hindeuten könnten, dass Leergut zeitnah abgeholt wird. Bonnorange kommt zum Schluss, dass sich das System der Pfandringe nicht bewährt hat.