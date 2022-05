Schonender als Maschinen : Pferde helfen im Röttgener Kottenforst bei der Waldarbeit

Röttgen „Brrup“, „Wiecht“ und „Hott“: Ungewöhnliche Rufe schallen durch den Röttgener Kottenforst. Seit Kurzem ziehen Pferde dort gefällte Bäume durch den Wald auf die Wege. Diese Methode ist teurer, aber umweltschonender.

GA gelistet : Öffentliche Grillplätze in Bonn und der Region Bonn und die Region bieten zahlreiche Plätze, an denen gegrillt werden darf. Einige Grillplätze und Hütten können angemietet werden.

Es muss ja nicht immer gleich ein Marathon sein: In Bonn und der Region gibt es reichlich Gelegenheit zum Joggen in angenehmer Atmosphäre und vor bezaubernder Kulisse. Wir stellen schöne Laufstrecken vor.

Sport im Freien : Kennen Sie diese Laufstrecken in Bonn und der Region? Es muss ja nicht immer gleich ein Marathon sein: In Bonn und der Region gibt es reichlich Gelegenheit zum Joggen in angenehmer Atmosphäre und vor bezaubernder Kulisse. Wir stellen schöne Laufstrecken vor.

„Die Idee ist, den Wald so schonend wie möglich zu bewirtschaften“, sagt Elmar Stertenbrink, Inhaber der Fuhrhalterei Stertenbrink. Er reist jeden Tag aus dem Düsseldorfer Umland mit seinen Pferden zur Arbeit im Kottenforst an. Im Wald gäbe es sogenannte Rückengassen, durch die das gefällte Holz normalerweise von Maschinen samt Kran abtransportiert werde. Manche Stellen seien damit allerdings nicht gut zu erreichen.

Pferdeführer lenken die Tiere per Zuruf durch den Kottenforst

Auch sein Chef Stertenbrink arbeitet fünf Mal die Woche mit einem seiner sieben Pferde im Kottenforst. „Wir bieten das Gesamtpaket für den Forstbetrieb an: Sowohl Maschinen, die die Bäume fällen, als auch Pferde, die sie anschließend abtransportieren“, sagt er. Damit ist sein Betrieb einer von nur wenigen in NRW.

„Es gibt bloß noch zwei solcher Unternehmen in der Eifel. Die Arbeit mit Pferden ist leider noch keine etablierte Methode bei der Forstarbeit“, sagt Bongardt. Für Stertenbrink ist sein Konzept eine Herzensangelegenheit. „Da gehört schon was zu, so eine Firma aufzuziehen“, sagt er. Neben den langen Fahrtzeiten im Lastwagen müssten Pferde im Gegensatz zu Maschinen eben auch mal zum Tierarzt und könnten im Vergleich nicht so leistungsstark arbeiten.