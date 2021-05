Urteil wegen Diebstahls und Computerbetrugs : PIN ausgeforscht

Hardtberg Die Mitarbeiterin einer Bundesbehörde ist wegen Diebstahls und Computerbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In einer Berufungsverhandlung konnte sie die Höhe der Geldstrafe senken.

Und damit nicht genug: Als die beiden befreundeten Mitarbeiterinnen einmal zusammen in einem Supermarkt einkauften, bemängelte die 33-Jährige auch den leichtsinnigen Aufbewahrungsort der Karte. Die Besitzerin steckte das Plastikkärtchen nämlich regelmäßig in ihre Handyhülle. Das sei doch viel zu unsicher – sie solle die Karte doch besser in ihrem Portemonnaie aufbewahren. Offenbar beherzigte die Kartenbesitzerin die gar nicht so gut gemeinten Ratschläge. Denn offensichtlich wusste die 33-Jährige, dass ihre Kollegin ihr Portemonnaie immer in ihrer ungesichert im Büro hängenden Handtasche aufbewahrte.