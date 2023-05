90-Jährige hatte Angst um ihr Leben Plädoyers nach Überfall auf Anwältin im Ruhestand

Sie habe sich vor ihrem geistigen Auge bereits tot vor dem Tresor liegen sehen, sagte die 90-jährige Geschädigte dem Gericht unter dem Vorsitz von Richter Marc Eumann. Und sich dabei die entsetzten Blicke ihre Kinder vorgestellt, die ihre Leiche am nächsten Morgen finden würden. Bilder, die sie in Angst um ihr Leben im Kopf gehabt habe, nachdem sie mitten in der Nacht von vier unbekannten Eindringlingen in ihrem eigenen Haus überfallen worden war.