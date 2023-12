Schul-AG gegen Fische im Biotop Pläne der Stadt Bonn für Derleteiche stoßen auf Widerstand

Sanierung

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe hat in seiner Sitzung am 5. Dezember beschlossen, dass der Verwaltung empfohlen wird, noch in diesem Jahr mit dem Vergabeverfahren für die Sanierung des unteren Teiches im Derletal zu starten. Hintergrund dieser Dringlichkeit ist, dass die Haushaltsmittel dafür – nach jetzigem Stand rund 350.000 Euro – noch in diesem Jahr bewilligt werden sollten, damit die Maßnahme zeitnah ausgeschrieben und noch in diesem Winter durchgeführt werden kann. Damit soll ein weiteres Artensterben und eine Verschlechterung des Teichzustands vermieden werden. Geschehe das nicht, verzögere sich die Sanierung um ein Jahr und erhöhe das Risiko von Gewässerverschlechterung und weiterem Artensterben, so der Ausschuss. Dem hält die Verwaltung in einer Stellungnahme entgegen, dass es für eine Durchführung der Sanierung außerhalb der Schonzeiten schon zu spät sei. Das Vergabeverfahren werde im Frühjahr 2024 erfolgen und die Maßnahme ab Oktober umgesetzt. Bis dahin könne man gegen den absinkenden Sauerstoffgehalt einen Belüfter einsetzen.