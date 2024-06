Klimapolitik in Bonn Politik will Quartiersmanagement statt Klimabüro in Medinghoven

Bürgerbeteiligung

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Auswahl der Klimaviertel – Beuel-Mitte, Bad Godesberg-Nord, Bonn-Zentrum – ist das Ergebnis einer Analyse und von Gesprächen in den Bonner Stadtbezirken. Für jedes Viertel soll ein eigenes Konzept mit einem spezifischen Profil erstellt werden, das die jeweiligen Voraussetzungen im Viertel berücksichtigt. „Die Klimaviertel sind Modellquartiere, in denen Angebote getestet werden, die nach und nach auf weitere Viertel übertragen werden können“, so die Verwaltung. Die Klimaviertel sind Teil des Bonner Klimaplans, mit dem die Stadt bis 2035 klimaneutral werden will.