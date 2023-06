´Polizei bittet um Hinweise Täter brechen in Buchhandlung auf der Rochusstraße ein

Unbekannte Täter sind Montagnacht, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 5.40 Uhr morgens, in eine Buchhandlung auf der Duisdorfer Rochusstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Glasscheibe einer Seitentür eingeschlagen und sind so in den Verkaufsrraum gelangt.