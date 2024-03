Personalnot Postfiliale schließt in Ippendorf

Dabei hatte der Bonner Höhenort einst eine Vielzahl an Geschäften für den täglichen Bedarf. So gab es bis vor einiger Zeit an zentraler Stelle einen Drogeriemarkt sowie einen Dekoladen. „Das ist allerdings längst Vergangenheit“, bedauert vom Dorp. Zwar ist sie glücklich, dass neben dem Supermarkt an der Röttgener Straße die Sparkasse sowie ein Hörakustiker am Bernhard-Berzheim-Platz präsent sind. Gleich um die Ecke gibt es zudem eine Bäckerei sowie einen Blumenladen, doch: „Ich würde mir ein breiteres Angebot wünschen“, so die Ortsausschussvorsitzende. „Jedes neue Angebot ist ein gutes Angebot“, ist sie überzeugt. Vor allem ein Café wäre schön. „Als Treffpunkt für Alteingesessene und junge Leute.“ Denn schließlich seien durch die Neubaugebiete in den vergangenen Jahren viele Familien zwischen Kreuzberghang und Engelsbach gezogen. Für Barbara vom Dorp ist Ippendorf ein gutes Pflaster für Gewerbetreibende. „Hier leben viele Menschen und hier gibt es ausreichend Parkplätze. Anders als beispielsweise auf dem Venusberg“, preist sie den Vorteil des Ortes für Unternehmer an.