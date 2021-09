Kooperation mit dem Nachbarschaftszentrum : Projekt „Blühender Brüser Berg“ existiert weiter

Die Projektgruppe "Blühender Brüser Berg" setzt Stauden in eins der Grünbeete an der Borsigallee ein. Foto: Stefan Knopp

Brüser Berg Mit einer Staudenpflanzaktion betonen Mitglieder der Gruppe „Blühender Brüser Berg“, dass das Projekt nicht gestorben ist. Das hatte kürzlich eine weitere Engagierte berichtet. Allerdings haben sich die Beteiligten nun dem Nachbarschaftszentrum angeschlossen.

Darauf, dass die Waldsteinie endlich ihre gelben Blüten öffnet, muss man noch bis zum Frühling warten. Aber gleich neben diesem Bodendecker im grünen Rechteck an der Borsigallee wächst die Aster, und die blüht schon. Beide Blumen wurden von engagierten Mitgliedern des Projekts „Blühender Brüser Berg“ gepflanzt, zusammen mit Fetter Henne, Lilie, Salbei und Spiere und diversen anderen Staudenpflanzen, mit denen die Einkaufsstraße das ganze Jahr über bunt blüht.

Denn dieses Projekt ist keineswegs gescheitert, sagen die Beteiligten. Das hatte kürzlich die Gründerin Sabine Kraska geäußert. „Das gibt es nach wie vor“, sagt Heidi Möller, Ortsausschussvorsitzende und Mitglied der kleinen Gruppe, die sich um die Bepflanzung der Borsigallee kümmert. Man sei nun an das Nachbarschaftszentrum Brüser Berg (NBB) angeschlossen. Man hat mit einer der großen Baumscheiben am Zebrastreifen über die Fahrenheitstraße begonnen und dort diverse Stauden eingesetzt. Vorher mussten die Teilnehmer einiges an Grüngestrüpp entfernen sowie mehrere kleine Nachwuchsbäumchen, die sich aus den herabgefallenen Früchten der dortigen Bäume gebildet hatten.