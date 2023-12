Brotfabrik-Projekt Puppentheater feiert in Dransdorf Jubiläum

Das geht nur in den warmen Monaten. Die Partnersuche für Indoor-Aufführungen im Herbst und Winter führte Becker zum Stadtteilverein, der sich seit mehr als 20 Jahren integrativ für die Menschen vor allem in der Hochhaussiedlung einsetzt. Ilona Arian, im Verein zuständig für Begegnungen im Stadtteil, war begeistert – nur die Räumlichkeiten eigneten sich nicht so recht: Decke zu niedrig, Säule in der Mitte. Dennoch wagte man am 9. November 2013 den Versuch mit der Puppentheater-Version der Bilderbuchgeschichte „Das kleine Ich bin Ich“. Sie erinnert sich: „Es war voll und sehr unruhig.“ Leute unterhielten sich oder aßen, Kinder liefen herum, für die Schauspieler war das eine Herausforderung.