Bauprojekt in Bonn Im Quartier Pandion Ville entsteht ein Büro-Campus

Am Donnerstagmorgen stand das Wasser nach dem nächtlichen Schauer noch knöcheltief auf der Bodenplatte, zur Grundsteinlegung am Mittag präsentierte sich der frische Estrich jedoch makellos: Zusammen mit dem Hardtberger Bezirksbürgermeister Peter Leonhardt legten Frank Schreiber vom Bauunternehmen Johann Bunte und Willi Bade, Geschäftsführer von Bade Immobilien, den Grundstein für das erste Baufeld des Campus „FritzHoch3“ an der Fritz-Bauer-Straße in Duisdorf. Neben Wohnungen soll im Quartier Pandion Ville dort nun auch noch Platz für Büros, Praxen und Einzelhandel entstehen.