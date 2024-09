Tour durch den Bonner Norden Rad-Demo „Kidical Mass“ für Familien mit Kindern in Bonn unterwegs

Von dort führte die Radtour die rund 150 Teilnehmer in Richtung Kopenhagener Straße, am Klosteracker vorbei bis in die Friedlandstraße – dann ging es wieder zurück. Auf dem Rückweg fuhren die Teilnehmenden am Nordfriedhof entlang, bis sie das nahe dem Startpunkt gelegene Ziel erreichten. „Wir fahren circa ein bis zwei Stunden und etwa sieben Kilometer in kinderfreundlichem Tempo durch Bonn, um eine Stadt zu fordern, in der Kinder und Jugendliche sich sicher und selbstständig mit dem Rad bewegen können“, so Peter.