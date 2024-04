Ramadan geht zu Ende So feiern Bonner Muslime das Fastenbrechen

Die gute Seele Imam Nurul Islam reibt sich imaginären Schweiß von der Stirn. Jetzt, im Ramadan, kommen so viel mehr Gläubige in seine Moschee „Haus der Integration“ in Duisdorf. Natürlich freut es ihn. Das Besondere ist, in der Moschee wird das Fastenbrechen traditionell in großer Gemeinschaft, nicht nur in der Familie begangen. Ein feierliches Ritual, das hat sich herumgesprochen. Auch Muslime aus den anderen Stadtbezirken und sogar den Nachbarstädten kommen vorbei. In diesem Jahr seien es noch mehr als sonst.