Fast sieben Prozent der Fahrer sind zu schnell : Raser auf dem Ippendorfer Weg unerwünscht

Ippendorf/Lengsdorf Regelmäßig wird auf dem Ippendorfer Weg - wo ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde gilt - geblitzt, da Autofahrer zu schnell den Berg runterfahren. Damit sie dort langsamer fahren, schlägt die Politik Bremsschwellen vor.

Der Blitzer auf dem Ippendorfer Weg wird regelmäßig aufgestellt; der General-Anzeiger kündigt die Geschwindigkeitskontrollen von Stadt und Polizei immer zuvor an. Und dennoch rauschen viele Autofahrer abwärts Richtung Lengsdorf immer noch in die Falle. Der rote Blitz überrascht sie meistens in Höhe der Hausnummer 16.

Laut Verwaltung fielen am 17. Juli innerhalb von rund sechs Stunden am Vormittag 64 Autofahrer von insgesamt 748 wegen Überschreitung der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer auf. Am 21. Juli waren es in den späten Nachmittagsstunden 35 von 519 Autofahrern. Im August waren es bei zwei Kontrollen 57 von 1098. Das macht fast sieben Prozent, die zu schnell unterwegs sind. Die Stadt hat die Strecke im Blick und kündigt weitere Kontrollen an.