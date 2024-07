Hardtberger klagen über Raser „Sie sind laut, und sie sind schnell“

Sobald ein Blitzer an der Straße installiert ist, halten sich mehr Autofahrer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch wo nicht kontrolliert wird, wird weiterhin zu schnell gefahren, berichten Anwohner in Hardtberg. „Bei uns vor der Tür fahren drei Busse, Fahrradfahrer und Autos. Wenn die auch noch zu schnell fahren, wird es manchmal gefährlich knapp“, sagt ein Anwohner der Bahnhofstraße, auf der in dem Bereich seines Wohnortes Tempo 50 gilt.