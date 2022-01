Eltern fordern schnelle Lösung für Anlage am Maarweg in Duisdorf : Rattenplage und Krähenproblem auf Spielplatz

Eltern fordern schnelle Lösung für Anlage am Maarweg in Duisdorf

Duisdorf Am Spielplatz Maarweg in Duisdorf gibt es neben der bekannten Rattenplage nun auch ein Krähenproblem. Neue Spielgeräte sollen 2023 aufgestellt werden.

„Guck mal, Papa, was ist das denn?“ Der Sohn hat beim Toben auf dem Spielplatz Maarweg eine längliche eckige Metallbox entdeckt, die an der Bank unter dem Baum mitten auf der Fläche befestigt ist. Er schüttelt sie, es rasselt lustig. Der Vater erklärt ihm: „ Das ist eine Rattenfalle, die ausgelegt wurde, um die lästigen Nager einzufangen .“ Zugleich fragt sich der Vater: „Was hat eine mit Gift gefüllte Metallbox mitten auf einem Spielplatz verloren?“

Anwohnern war das schon vorher sauer aufgestoßen. An die schwarzen Boxen am Rand der Anlage hatte man sich ja gewöhnt, erzählen einige, aber diese liegt unmittelbar neben dem Klettergerüst, eine zweite Box beim Sandkasten. Auch Flora Müllers zwölf Monate alte Tochter hatte diese Boxen neulich entdeckt. „Sie läuft und krabbelt und steckt überall ihre Finger rein“, erzählt die Mutter. Sie und andere Eltern hatten wegen der Ratten fallen und anderer Probleme auf dem Spielplatz schon öfters Kontakt mit der Stadtverwaltung. So liegt auch ständig Müll verteilt auf dem Spielplatz herum. Anwohner haben Vögel beobachtet, wie sie in den Müllbehältern nach Essensresten suchten, darunter vor allem Krähen. Davon gibt es auf dem nahe gelegenen Meßdorfer Feld viele. Dass Bonnorange zweimal in der Woche die Mülleimer leert, reicht offensichtlich nicht mehr aus. „Ich hab’s langsam satt“, sagt Flora Müller. „Ich nehme schon Handschuhe mit und fange an, den Spielplatz selbst aufzuräumen.“ Sie habe auch Schüler des benachbarten Helmholtz-Gymnasiums, die dort Müll aufsammelten. Schulleiterin Dorothee von Hoerschelmann bestätigt das: Das seien Aktionen zweimal im Jahr bei Bonn Picobello. „Die Lösung wären Müllcontainer, die überdacht sind“, sagt Müller. Das nehme den Vögeln die Sicht auf den Inhalt.