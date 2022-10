Polizei bittet um Hinweise : Rucksack und Laptoptasche von 27-Jährigem in Duisdorf gestohlen

Bonn Unbekannte haben am Samstag einem 27-jährigen Mann in der Nähe vom Bahnhof Duisdorf einen Rucksack sowie eine Laptoptasche gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?

Zwei Unbekannte haben am Samstag in Bonn-Duisdorf einen 27-Jährigen beraubt. Der Mann habe angegeben, gegen 13.30 Uhr auf dem Weiherpfad in Richtung des Duisdorfer Bahnhofes gelaufen zu sein, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Als er sich dann die Schuhe habe binden müssen, habe er seinen Rucksack und auch seine Laptoptasche neben sich abgestellt.