Saisonstart beim RC 30-Motorradclub Man muss schon ein bisschen verrückt sein

„Piano“, sagt Thomas Mohr, sollte man die zum Frühlingsanfang wieder beginnende Motorradsaison angehen. Was in der Musik leise bedeutet, ist für den Bonner Präsidenten des weltweit größten RC 30-Motorradclubs der Hinweis, sich mit Bedacht wieder auf die Straße zu begeben. Neben den für Motorradfahrerinnen und -fahrer selbstverständlichen Kontrollen ihrer aus dem Winterschlaf erwachenden Maschinen, die mit dem Zustand der Reifen beginnen und beim Erneuern der Bremsflüssigkeit noch lange nicht aufhören, sind es für Mohr vor allem auch die Straßen rund um Bonn, die der besonderen Aufmerksamkeit von Motorradfahrern und -fahrerinnen bedürfen. „Da sind manche Schlaglöcher über den Winter hinzugekommen, die auf vertrauten Wegen schnell zur unerwarteten Herausforderung werden könnten“, sagt er. Beispielhaft nennt er Straßen in Richtung Röttgen und Ittenbach, die er einerseits für Kurztrips aus der Stadt heraus gern fährt, sie jedoch aufgrund ihres derzeitigen Zustands eher weniger empfiehlt.