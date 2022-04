Anwohner und Ladenbesitzer froh : Reichsstraße in Bonn nach Bauarbeiten wieder geöffnet

Die Straßenarbeiten an der L261 sind in den letzten Zügen. Am Montagmittag wurden dort die letzten Meter Asphalt erneuert. Foto: Simun Sustic

Röttgen Die Reichsstraße, Teil der L261, war über die Osterferien wegen Bauarbeiten vollgesperrt. Die Nachricht erreichte die meisten Anwohner reichlich spät. Eine Hotelbetreiberin musste ihre Gäste aus dem Schlaf klingeln, weil plötzlich die Arbeiten vor der Haustür losgingen.

„Das hätte man schon besser kommunizieren können. Ich musste meine Gäste in aller Frühe aus den Betten klingeln, damit die ihre Autos umparken", erzählt Petra Bierikoven vom Hotel Kottenforst. Ein Straßenbauunternehmen habe sie unvermittelt am frühen Morgen aus dem Schlaf gehupt. Ihre Herberge ist direkt an der Reichsstraße gelegen, die in den vergangenen zwei Wochen ab der Kreuzung zum Herzogsfreudenweg bis zur Autobahn-Anschlussstelle Meckenheim-Nord vollgesperrt war. Straßenbeläge wurden dort ausgebessert und Markierungen erneuert. Auch die Fahrradwege waren betroffen.