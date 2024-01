Duisdorfer Gastronom darf Holzkohlegrill nicht nutzen „Ich habe viel investiert und muss jetzt Geld verdienen“

Shawarma, Köfte, Shish Tawook. Schon der Name dieser arabischen Spezialitäten, die traditionell auf Holzkohle zubereitet werden, lässt Urlaubsstimmung aufkommen. Eine kleine Auszeit vom Alltag will Rashed Al Ali seinen Gästen seit Oktober in Duisdorf bieten. Damals eröffnete er in dem großen Ladenlokal am Schickshof, in dem einst die Deutsche Bank residierte, das Restaurant „Dubai“. Sein Plan: An offenen Küchen sollten syrische, arabische und orientalische Spezialitäten gekocht, gebraten und vor allem gegrillt werden. Bisher konnte er diesen Traum jedoch nicht umsetzen. „Denn bis heute habe ich keine Genehmigung, den Holzkohlegrill zu benutzen“, klagt Rashed Al Ali. Das bedeutet, dass sein Holzkohlegrill bisher kalt blieb.