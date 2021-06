Straßennamen in Bonn : Straße in Lengsdorf wird nach verstorbener Pilotin benannt

Lengsdorf Rita Maiburg war die erste deutsche Linienflugkapitänin, bis sie bei einem Unfall ums Leben kam. Nach einigen politischen Auseinandersetzungen ist nach ihr nun eine Nebenstraße in Lengsdorf benannt.

Grund für die Überraschung war die zwischenzeitliche Änderung der Straßenbezeichnung, die zuvor vom Bauordnungsamt vorgeschlagen und von der Bezirksvertretung Hardtberg übernommen wurde. In Anlehnung an einen historischen Flurnamen sollte die Straße anfänglich „In der Ellenmaar“ heißen, bevor im Hauptausschuss die gebürtige Bonnerin Maiburg schließlich zur Straßenpatronin auserkoren wurde. Den Namen hatten die Ratsfraktionen Bündnis 90/Grüne, SPD und Volt aus der Straßenbenennungsliste des Bauordnungsamtes entnommen und vorgeschlagen. Anfang März wurde der Änderungsantrag im Hauptausschuss mehrheitlich beschlossen. Kritische Stimmen aus der CDU- sowie der FDP-Fraktion bemängelten dabei formale Fehler im Beschlussverfahren. So sahen Guido Déus (CDU) und Werner Hümmrich (FDP) „Eingriffe in die Beschlusskompetenz der Bezirksvertretung“. Dabei war es ein Antrag aus der Hardtberger Bezirksvertretung selbst gewesen, der Anfang 2020 die Grundlage für die Aufnahme des Namens „Rita Maiburg“ in die Straßenbenennungsliste bildete. Damals stellten die Bezirksfraktionen von CDU und Grünen gemeinsam diesbezüglich einen von der Vertretung anschließend einstimmig beschlossenen Antrag. „Letztendlich ist es der Hauptausschuss, der entscheidet. Und der hat richtig entschieden“, bemerkte Bezirksbürgermeister Trützler. Trotz formaler Streitigkeiten sei man sich sowohl im Rat als auch in der Bezirksvertretung in der Sache parteiübergreifend einig, dass Frauen bei der Straßenbenennung unterrepräsentiert seien.