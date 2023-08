Ärger über Duisdorfer Baustelle Rochusstraße bleibt bis Oktober einspurig

Nach Duisdorf rein gelangt man bis dahin weiter über den Schieffelingsweg, was immer wieder lange Autoschlangen auf der Villemombler Straße an der Ampel vor dem Stadtbezirksrathaus mit sich bringt. Eine Option, um langes Warten an der Linksabbiegerampel zu vermeiden, wäre es, an der Polizeiwache geradeaus in den Fontainengraben zu fahren und die Duisdorfer Innenstadt über Konrad-Adenauer-Damm und Derlestraße zu erreichen. Auch Busse fahren zwangsläufig einen Umweg.