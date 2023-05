Frischer Wind in der Einkaufsmeile Wie junge Frauen die Läden an der Bonner Rochusstraße beleben

Bonn · In den Geschäften an der Rochusstraße in Bonn halten mehr und mehr junge Frauen das Zepter in der Hand. Wir stellen drei von ihnen vor und zeigen, wie sie die Einkaufsmeile weiterentwickeln wollen.

04.05.2023, 05:00 Uhr

Filialleiterin Stephanie Brandt Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes

„Ist doch klar, dass ich mit sechzehn erst einmal alles andere machen wollte, als in der Bäckerei meiner Eltern zu stehen“, sagt Stephanie Brandt (33) und verrät, wie es trotzdem dazu kam, dass sie heute das Kondi-Café der Penkerts auf der Rochusstraße führt.