Feinkost Deinet schließt Auf der Rochusstraße in Bonn droht der nächste Leerstand

Duisdorf · Der Unverpackt-Laden Deinet an der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf schließt nach zehn Jahren. Wie es mit dem Geschäft weitergeht und was die Eheleute Deinet nun planen.

11.06.2024 , 21:31 Uhr

„Wir sind sehr gerne hier gewesen“, sagt Heike Deinet. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel