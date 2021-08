Geschäftsstraße in Duisdorf : Frische Ideen für eine Belebung der Rochusstraße

Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept

Die Mehrheit der Hardtberger Politiker sieht das Projekt Zentrenmanagement eingebettet in eine größere Thematik. CDU-Sprecher Bert Moll formuliert das so: „Ziele und Perspektiven für die Zukunft des Stadtbezirks Hardtberg sind eng mit der Entwicklung seines B-Zentrums in Duisdorf, aber auch seiner C- und D-Subzentren auf dem Brüser Berg und in Lengsdorf verbunden.“ Bereits 2016 hatte die Bezirksvertretung auf Antrag der CDU eine Aktualisierung des integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts Hardtberg beschlossen. „Die Diskussion über Leerstände und Perspektiven von Gewerbetreibenden kann nicht ohne eine zukunftsgerichtete Stadt- und Ortsteilentwicklung im Stadtbezirk Hardtberg geführt werden“, so Moll. Das bedeute beispielsweise die Entwicklung des Burgacker Karrees und der umliegenden Bereiche. Wie das Stadtplanungsamt mitteilt, soll mit der Aktualisierung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts voraussichtlich im kommenden Jahr begonnen werden. spj