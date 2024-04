Einkaufsstraße in Bonn Das plant die Stadt, um die Rochusstraße zu beleben

Die CDU will außerdem wissen: Könnten die leer stehenden Geschäfte kostenlos für soziale Zwecke, etwa als Begegnungsstätte, genutzt werden? Und wie die Stadt so eine Kooperation vermitteln könnte? Der GA hatte über einen ähnlichen Ansatz berichtet, mit dem die Stadt Mönchengladbach im Stadtteil Rheydt erfolgreich war: Beim Projekt Schauzeit entstanden in leer stehenden Immobilien für ein paar Wochen Geschäfte oder Galerien. Die Vermieter verzichteten in dieser Zeit auf die Miete. Am Ende blieben die Mieter, der Leerstand ging zurück.