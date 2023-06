Fernwärme in Bonn Rochusstraße weiter nur einspurig

Man merkt es in Duisdorf an den stets langen Autoschlangen auf der Villemombler Straße: An der Rochusstraße wird weiter fleißig gearbeitet, derzeit wird der Rohrgraben zwischen den Hausnummern 6 und 20 verfüllt und gleichzeitig eine Wasserleitung verlegt. Der Verkehr in Richtung Duisdorf wird deshalb über den Schieffelingsweg geleitet. Am Bezirksrathaus wollen die Autofahrer wieder auf die Rochusstraße. Das wird noch ein Weilchen so weitergehen. Denn als nächstes werden laut Stefanie Zießnitz, Sprecherin der Bonner Stadtwerke (SWB), die Fernwärmeleitungen bis zur Hausnummer 26 installiert.