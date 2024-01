Schneevergnügen im Derletal Rodeln, bis der Bob bricht

An einer Seite bauten sich fünf Jungs eine Rampe für ihre Bobs. Tom, Leo, Finn, Jonas und Stefan, alle um die zwölf Jahre alt, karrten dafür immer neuen Schnee auf ihren Rodelgeräten an. Sie testeten mehrmals, passten an, drückte den Schnee mit dem ganzen Körper platt und irgendwann stimmte alles. Also den Berg runter, auf die Rampe, etwa einen Meter in der Luft, dann der Aufprall – Steißbein und Wirbelsäule lassen grüßen. Bei Finn machte es zudem gut vernehmbar Knack, und seine Mutter ärgerte sich: Den Plastikbob hatte sie vormittags erst gekauft.