Kombination aus Tradition und Moderne Arbeiten in Röttgener Venantiuskapelle nach fünf Jahren abgeschlossen

Noch liegt der Geruch von frischer Farbe in der Luft und die Steinmetze sind mit den letzten Arbeiten am neuen Ambo, dem Predigtpult, beschäftigt. Ein letztes Mal die Wasserwaage angelegt – fertig. Nach fünfjähriger Sanierungs- und Restaurierungsarbeit strahlt die Venantiuskapelle an der Röttgener Reichsstraße in neuem Glanz. Beim Eintritt durch das Portal präsentiert sich das ehemals düstere Kirchlein als helles Gotteshaus, das behutsam fit gemacht wurde für die Zukunft.