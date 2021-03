Notruf am Morgen : Rohrbruch sorgt für Straßensperrung in Endenich

Endenich Am Montagmorgen haben die Stadtwerke einen Notruf erhalten. In Endenich war ein Wasserrohr gebrochen, die Fahrbahn sackte ab. Bis nächste Woche ist die Straße gesperrt. Busse fahren bis dahin eine alternative Route.

Der Notruf erreichte die Stadtwerke gegen 4 Uhr in der Früh. An der Einmündung Auf dem Hügel und Am Probsthof war am Montag ein Rohr gebrochen. Die Straße sackte ab und musste für den Verkehr gesperrt werden. „Eine Stunde wird das Wasser gelaufen sein, bevor unsere Techniker es abgestellt haben“, sagt Stefan Möckesch, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Bonn (SWB). Die ausgetretene Menge sei mit 100 000 Litern relativ klein gewesen. Sie entspricht ungefähr dem Inhalt von 670 Badewannen.