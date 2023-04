Bonner Sportverein Rot-Weiß Lessenich startet Umbau des Vereinsheims

Trostlos sieht es aus in den engen Gängen des Vereinsheims von Rot-Weiß Lessenich von 1951. Nackte Wände und Böden, in einem Raum warten alte Fußleisten auf ihre Entsorgung, an verschiedenen Stellen hat ein Schadstoffprüfer kleine Löcher hinterlassen. Vereinspräsident Marco Jost gefällt das so, jedenfalls zur Zeit. Denn das bedeutet, dass es jetzt endlich voran geht mit dem Umbau und die langersehnte Geschäftsstelle bald verwirklicht wird.