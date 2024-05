Unrühmliches Ende eines Vereinsheims Hardtbergs hässlichste Bauruine wird endlich abgerissen

Abenteuerlich ist die Geschichte des Vereinsheims Brüser Berg. Der Titel: Vom Traumschloss zur Gammelruine. Doch jetzt wird das letzte Kapitel geschrieben. Der marode Rohbau am Kunstrasenplatz Schießstandweg wird abgerissen, lässt die Verwaltung die Politik wissen. Die Einschätzung des Sportausschusses dazu lässt sich mit „Aufatmen“ zusammenfassen, wie der Vorsitzende David Lutz sagt. Vor allem den Hardtbergern war der leidige Fall ein Dorn im Auge. Jetzt rückt ein Abrissunternehmen an und bereitet der Sache ein Ende. Der Plan ist, den Schandfleck in den Sommerferien zu entfernen. Geschätzte Kosten für den Rückbau: rund 480.000 Euro. Warum es so viel kostet, war eine Frage im Sportausschuss. Laut Verwaltung sind bei der Entsorgung Materialien dabei, die eine spezielle Behandlung erfordern.