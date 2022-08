Kirmes in Lessenich : Rummel auf der Roncallistraße

Bruno Euskirchen (l.) und Lutz Persch bringen Imbissbuden, Fahrgeschäfte und Bühnenprogramm auf die Roncallistraße. Foto: Stefan Knopp

Lessenich Kirmesmacher haben es nicht leicht. In Lessenich-Meßdorf war das 2018 besonders deutlich zu sehen. Beinahe wäre die Tradition im Ort eingeschlafen. Ist sie aber nicht. Chef-Organisator Bruno Euskirchen musste sich aber einen Profi an die Seite holen, um am Wochenende mit den Lessenichern und Meßdorfern feiern zu können.



Die Kirmes in Lessenich war einmal ein Publikumsmagnet, aber das ist lange her. 2018 war wohl ein Tiefpunkt, als es regnete und der Betreiber der Imbissbude den Ortsausschuss im Stich ließ. Der Vorsitzende Bruno Euskirchen drehte damals eigenhändig die Würstchen an einem improvisierten Grillstand um. Danach holte er sich Lutz Persch an Bord und mit seiner Agentur Lupe Events sah das Fest dann 2019 wieder wie eine Kirmes aus. An diesen Erfolg wollen Euskirchen und Persch anknüpfen. Nach zwei Corona-Jahren startet am Freitagabend die Kirmes auf der Roncallistraße.

Streetfood trifft Volksfest in Lessenich

Dort wird es drei Foodtrucks geben, an denen man vom 19. bis 21. August jeweils ab 15 Uhr zwischen Currywurst Pommes, Gyros und spanischen Tapas wählen kann. Auch ein Kinderkettenkarussell, Kinder-Bungee-Jumping und ein Babyflug-Fahrgeschäft sollen kommen. Auf der Bühne wird am Freitag rund um den Fassanstich um 19 Uhr und die Vorstellung des Paias ein Helene-Fischer-Double auftreten. Danach gibt es Musik von einem DJ. Der musikalische Hauptgang ist der Auftritt der Big Maggas am Samstagabend.

Am Sonntag können sich die Lessenicher und Meßdorfer auf einen musikalischen Frühschoppen mit Blaskapelle freuen. Zudem bringen die Duisdorfer Funken Torben Klein und Willi Bellinghausen mit Band auf die Bühne: Die waren eigentlich für die traditionelle Rheinschifffahrt der Karnevalisten gebucht worden, die aber wegen Niedrigwassers ausfällt. Den Abschluss bilden gegen 17 Uhr die Tombola und die anschließende Paias-Verurteilung.

Kranzniederlegung am Ehrenmal

Zur Kirmes gehören auch die Kranzniederlegung am Ehrenmal bei der Lessenicher Kirmes ab 10.30 Uhr und der Sonntagsgottesdienst. Auf den Festumzug verzichtet der Ortsausschuss. „Beim letzten Kirmesfest sind wir noch bis Meßdorf und zurück gegangen, zwischendurch gab es einen Umtrunk“, erzählt Euskirchen. Aber dafür fehle es an Helfern und Interesse.

Lupe Events organisiert inzwischen neben der Lessenicher Kirmes auch die in Endenich und Röttgen. Denn der Rückgang an ehrenamtlichen Mitarbeitern sorgt überall für Probleme. In Lessenich fielen dann auch der Junggesellenverein und die Freiwillige Feuerwehr weg. 2018 hatte sich immerhin noch der Fußballclub Rot-Weiß beteiligt. Corona hat das Problem verstärkt, aber die Tendenz war auch vorher schon sichtbar. „Das sind Traditionen, die dann einschlafen“, meint Persch. „Die Leute wollen alle, aber wenn sie etwas machen sollen, sind sie weg.“ Da darf man sich nicht wundern, wenn ein Eventmanager wie Persch übernimmt, der die guten Kontakte zu Künstlern und Schaustellern sowie zu Sponsoren hat.

Zu viel Bürokratie

Das umständliche bürokratische Vorspiel ist auch etwas, über das sich Euskirchen schon seit Jahren aufregt. Kritik, die man von vielen Veranstaltern hört, nicht zuletzt aus Lengsdorf. Und dann müssen die Stände und Versorgungswagen auch gesichert werden, denn in früheren Jahren gab es durchaus schon mal Vandalismus. Für Lessenich übernimmt das nachts ein Sicherheitsunternehmen.

