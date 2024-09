Seit Jahren in schlechtem Zustand Sanierung statt Neubau für Gebäude des 1. FC Hardtberg

Medinghoven · Nicht nur die Umkleide- und Sanitärgebäude am Sportplatz Wesselheideweg sind in einem schlechten Zustand. Sondern auch das Vereinsheim. Jetzt wird beraten, was geschehen soll. Es läuft auf eine kleine Lösung hinaus.

30.09.2024 , 11:00 Uhr

Bernd Schmidt vor dem Sportplatz-Gebäude des 1. FC Hardtberg. Foto: Benjamin Westhoff





Von Gabriele Immenkeppel