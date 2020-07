Arbeiten dauern bis Dezember : Rathaussanierung in Duisdorf kostet rund 600.000 Euro

Bonn Die Fassade und die Fenster der Bezirksverwaltungsstelle an der Villemombler Straße in Duisdorf sollen saniert werden. Die Arbeiten kosten insgesamt etwa 600.000 Euro und dauern voraussichtlich bis Dezember.

Lautstarkes Klappern vor den Fenstern hat am Dienstag die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter der Bezirksverwaltungsstelle an der Villemombler Straße erregt. Von draußen betrachtet, hatte sich eine Firma an die Arbeit gemacht, das Rathaus auf der Rückseite einzurüsten. Das Presseamt bestätigt den Beginn der langerwarteten Fassadensanierung. Rund 600.000 Euro veranschlagt das Städtische Gebäudemanagement für die Maßnahme. Seit mehr als zehn Jahren haben die Bezirkspolitiker mit wachsenden Nachdruck eine Sanierung gefordert.

In welcher Farbe wird das Rathaus gestrichen? Vor 50 Jahren entschieden sich die Verantwortlichen ohne viel Aufhebens für ein leuchtendes Weiß mit Schattierungen. Das kam für die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde bei der Sanierung von Fassade und Fenstern jetzt nicht mehr in Frage. Die neue Fassadengestaltung wurde in Anlehnung an historische Befunde erarbeitet. Aufgebracht wird ein abgemischter Creme-Grauton. Die Baukörper der verschiedenen Bauphasen sollen in leichten Farbnuancen voneinander abgesetzt werden. Auch Stuck, Gesimse und Brüstungen werden stärker herausgearbeitet. Die Fenster bekommen außen wieder die einstige dunkle Farbgebung. Das Rathaus wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert, nicht immer in Anlehnung an den vorherrschenden Baustil.