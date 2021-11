Gespräch mit dem Duisdorfer Sankt Martin : „Sankt Martin kann jeder“

Sankt Martin in Person von Daniel Klein mit seinem Knappen Markus Anton kurz vor dem Besuch in der Kita St. Rochus. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Der große Martinszug in Duisdorf fällt in diesem Jahr aus. Daniel Klein, der hoch zu Ross den Zug seit Jahren anführt, wird dennoch Weckmänner an Kinder verteilen. Im Interview sagt er, warum die Botschaft von Sankt Martin immer noch wichtig ist.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Die Entscheidung, den großen Sankt-Martinszug, der durch Duisdorfs Straßen ziehen sollte, erneut wegen Covid-19 ausfallen zu lassen, dürfte dem Duisdorfer Martinsausschuss nicht leichtgefallen sein. Doch die Kinder Duisdorfs müssen auf den Sankt Martin nicht verzichten: Wie schon im letzten Jahr wird er in Person von Daniel Klein alle Grundschulen und Kindergärten rund um den Martinstag besuchen und dabei die rund 2400 gebackenen Martinswecken verteilen. Neben seinem Knappen Markus Anton werden Reiner Klingebiel, Ulli Schneider, Willi Solfrien und Silke Wienand Sankt Martin begleiten oder seine 26 Auftritte in der Martinswoche organisieren. Bereits seit 1924 richtet die Freiwillige Feuerwehr Duisdorfs den Martinszug aus.

Vor 15 Jahren legte Daniel Klein zum ersten Mal den Mantel des Heiligen Mannes über. Mit ihm ist bereits die dritte Generation der Familie bei dem Martinsfest im Einsatz. Schon Großvater Daniel stellte das Pferd und auch sein Vater, der ebenfalls Daniel heißt, führte lange Jahre den Gänsewagen, der zuletzt von der Jugendfeuerwehr begleitet wurde. In der katholischen Rochuskirche traf Stefan Hermes St. Martin (Daniel Klein) zum Gespräch.

Verehrter Sankt Martin, Herr Klein: 14 Mal haben Sie hoch zu Pferd den großen Sankt-Martins-Zug in Duisdorf angeführt und die Mantelteilung vorgenommen. Nun fällt der Zug bereits im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie schwer fällt es Ihnen, auch in diesem Jahr nicht in den Sattel steigen zu können?

Daniel Klein: Der Martinszug ist für die Kinder und die Kameraden der Feuerwehr immer schon ein Höhepunkt des Jahres. Es ist schade, dass er nun schon wieder nicht stattfinden kann. Aber in Anbetracht der Coronalage haben wir frühzeitig zusammen mit den Grundschulen entschieden, den Zug nicht durchzuführen. Die Schulen konnten so auch frühzeitig Alternativprogramme ausarbeiten. Unsicherheit ist immer das Schlimmste, wenn man etwas planen möchte.

Konzertveranstaltungen und Fußballspiele können wieder mit Zuschauern stattfinden. Hätte man da nicht auch ein Hygienekonzept für den Martinszug festlegen können?

Klein: Der Knackpunkt wäre gewesen, dass wir das Hygienekonzept hätten überprüfen und die Verantwortung dafür tragen müssen. In der Realität wäre das für uns nicht machbar gewesen. Da hätten wir uns etwas mehr Unterstützung von Seiten der Stadt gewünscht. Dann hätten wir allen Teilnehmern vertrauen können, dass sie sich an die 3-G-Regeln halten und das Ordnungsamt hätte das stichprobenartig kontrolliert. Aber alleine konnten wir dafür nicht die Verantwortung übernehmen.

Zur Person Als 13-Jähriger kommt Daniel Klein zur Freiwilligen Feuerwehr Daniel Klein wurde 1974 in Duisdorf geboren, besuchte dort die Rochusgrundschule und machte sein Abitur am Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. 1995 begann er seine Ausbildung als Bankkaufmann bei der VR-Bank, wo er seit achtzehn Jahren als Filialleiter in Lengsdorf tätig ist. Schon als Dreizehnjähriger kam Daniel Klein zur Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf, der er seit 34 Jahren angehört. Aktuell ist er dort stellvertretender Löschzugführer und Brandinspektor. Seine aktiv ausgeübten Hobbys sind Gleitschirmfliegen, Motorrad-, Rennrad- und Skifahren. Klein ist Vater zweier Töchter und lebt in Duisdorf. hsf

Vielen Kindern und Erwachsenen ist die Legende um Martin von Tours, der einem frierenden Bettler geholfen hat, vertraut. Ist die Vermittlung der Legende heute noch zeitgemäß?

Klein: Leider ist die Martinsgeschichte in diesem Jahr mehr als je aktuell. Ich versuche ja immer aktuelle Themen einzubinden. Vor vielen Jahren waren es die Flüchtlinge und jetzt ist es leider die Flutkatastrophe an der Ahr, wo viele Helfer eine Martinsmedaille verdient hätten, die es leider nicht gibt. Es hat mich stolz gemacht, dass sich die Menschen in der größten Not gegenseitig helfen und daher auch alle wie Sankt Martin sind: Fremde helfen sich und teilen ihre Zeit. Deshalb ist Sankt Martin in unserer Region präsenter, als je zuvor.

Wie sehen Ihre Besuche in den Kindergärten und Grundschulen aus?

Klein: In den Kindergärten erzähle ich vor allem die Martinsgeschichte und die Kinder Kinder singen gemeinsam. In den Grundschulen beziehe ich die Kinder in die Geschichte mit ein und zeige auf mitgebrachten Tafeln Situationen, wie sie selber Sankt Martin sein können. Wie sie Mitschüler integrieren können, die alleine sind und ausgeschlossen werden oder wie sie sich bei den Hausaufgaben helfen können.

Als St. Martin sind Sie mit Helm, Mantel und Schwert eine eindrucksvolle und Respekt einflößende Figur. Wie reagieren die Kinder eigentlich auf Sie?

Klein (lacht): Es ist erst mal Ruhe, wenn ich auftrete. Ich bin ja sehr groß und dann kommt noch der Helm dazu. Das sind schon über zwei Meter. Und mein Schwert ist auch ein Highlight für die Kinder. Alles zusammen führt dazu, dass sie ehrfürchtig zuhören. Vielleicht bleibt ja auch was hängen.

Was halten Sie von dem Vorschlag, dass mit Rücksicht auf die unterschiedliche religiöse Zugehörigkeit der Kinder aus dem Martinsfest ein Sonne-, Mond- und Sterne-Fest werden sollte?

Klein: Gar nichts. Den Sankt Martin hat es ja gegeben. Und das, was er getan hat, war gut. Darum erinnern wir auch an ihn mit dem Martinsfest.

Ihre Schulhof-Rede wird durch den Ausfall des Martinszugs ebenfalls nicht stattfinden können. Was hätten Sie den Eltern der Kinder gerne mit auf den Weg gegeben?