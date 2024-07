Erfindung von Bonner Schülern Sattes Grün auf kahlen Wänden sorgt für Strom und Wärme

Duisdorf · Wirtschaftsgymnasiasten am Berufskolleg in Duisdorf haben für einen Innovationswettbewerb eine modulare Kombination aus Fassadenbegrünung und Photovoltaik entwickelt. Die könnte auch in Bonn die Luft verbessern.

02.07.2024 , 15:30 Uhr

An der Wand des Berufskolleg-Gebäudes im Hintergrund würde sich die Fassadenbegrünung mit Photovoltaik, deren Prototyp Daniel (l.), Julius, Vanessa und Lehrerin Beate Buttkus vorstellen, gut machen. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp