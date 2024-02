Schießerei in Dransdorf Anwohner: „Ich wusste nicht, ob jemand angeschossen wurde“

Dransdorf · In Bonn-Dransdorf kommt es in der Nacht auf Montag zu einem Streit, dann fallen Schüsse. Später stürmt die Polizei die Wohnung eines Verdächtigen. So haben Anwohner den Vorfall erlebt.

13.02.2024 , 17:48 Uhr

SEK-Beamte warten in der Alfterer Straße in Dransdorf, nachdem dort Schüsse gefallen sind. Foto: privat

Von Dennis Scherer und Philipp Königs

Der erste Schuss fiel um kurz vor 4 Uhr. Lukas Weber war noch wach und saß in seinem Wohnzimmer, das zur Straße hinausgeht. Zuvor hatte er laute Stimmen gehört. Erst dachte er: „Karneval, vielleicht ein paar Betrunkene. Aber offenbar stritten auf der Straße ein paar Männer. Dann wieder ein Schuss.