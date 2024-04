Schäden am Schulgebäude Bonner Schulleiterin will Vandalismus nicht länger hinnehmen

Ein Zaun soll her, um das Problem zu lösen. Scherben, Müll, Spritzen, Graffiti, zerstörte Scheiben, eine beschädigte Fassade, zertretene Beete: So sieht die Situation an der Schlossbachschule in Röttgen aus. Das ist einem Antrag zu entnehmen, den die CDU in der Bezirksvertretung Bonn gestellt hat. Um alldem ein Ende zu bereiten, fordert die Partei einen Zaun samt abschließbarem Tor am Eingang zum Schulhof.