Neues Repair-Café Schluss mit dem Wackelkontakt

Das Angebot ist neu auf dem Venusberg. Am Samstag fiel nämlich der Startschuss im Gemeindezentrum der evangelischen Auferstehungskirche, wo künftig immer am ersten Samstag im Monat repariert wird, was noch zu reparieren ist. Die Premiere war ein Erfolg in jeder Hinsicht. Zum einen kamen viele Menschen mit ihren Schätzen, vom 40 Jahre alten Verstärker über die Drucker-Scanner-Kombination, die nur noch verwischt druckt, bis zum Spielzeugmixer. Schon in der ersten Stunde standen 16 Aufträge auf der Liste, die am Eingang auslag, mehr als Thea Francke vom Diakonieausschuss der Auferstehungskirche erwartet hatte.