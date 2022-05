„Corona-Klasse“ feiert Abschied : Schüler pflanzen Baum im Bonner Kreuzbergpark

Bonn Die jetzigen Viertklässler hatten wegen der Pandemie nur ein komplettes normales Schuljahr. Mit der Pflanzung eines Baumes wollten sie etwas Bleibendes schaffen.

Irgendwann, in vielen Jahren, wenn Réka und Lucía mit ihren Kindern oder gar Enkeln durch den Kreuzbergpark gehen, werden sie vor einem großen Kastanienbaum anhalten und stolz sagen: Den haben wir damals gepflanzt. Aber soweit ist es noch nicht, gerade sind sie erst mal zehn beziehungsweise neun Jahre alt und gehen demnächst aufs Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. Diesen Baum pflanzten sie jetzt auf der Grünfläche neben der Kreuzbergschule zusammen mit ihren Klassenkameraden von der 4a, die zum Abschluss der Grundschulzeit etwas Besonderes und Bleibendes machen wollte.

Die Kinder haben ihren Baum Karl getauft. Karl die Kastanie ist jetzt, wo er aus der Baumschule raus ist, etwa genauso alt wie die Viertklässler, die im Sommer die Grundschule verlassen. Julia Schäfer und Claudia Naujoks von der Elternvertretung hatten die Idee einer Baumpflanzung im angrenzenden Kreuzbergpark ins Spiel gebracht und konnten die Kinder schnell dafür begeistern. Und so wurde eine Baumspende bei der Stadt beantragt, die für Pflanzungen auf öffentlichen Grünflächen wie dem Park neben der Schule 800 Euro kostet.

Durch Laufrunden den Baum finanziert

Das Geld musste die Klasse natürlich erstmal haben. „Wir sind an einem Tag im Sportunterricht Runden gelaufen“, erzählte Réka. Vorher hatten sie Sponsoren gesucht, die pro Runde einen Geldbetrag spendeten. Insgesamt seien etwa 300 Runden zusammengekommen, berichtete Klassenlehrerin Katja Ullrich bei der Pflanzaktion. „Die waren nicht zu stoppen.“ Dabei kamen rund 1400 Euro zusammen. Vom Restgeld wollen die Kinder ein wenig das nachholen, worauf sie in den letzten zweieinhalb Jahren verzichten mussten – Ausflüge, Eis essen und so weiter.