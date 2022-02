Tag der Umweltbildung : Schüler sorgen sich um die Umwelt

Die Schüler der Klasse 4b mit ihrer Klassenlehrerin Patricia Bloeck (4.v.l.) und der kommissarischen Schulleiterin Dagmar Kelbl (2.v.r.). Foto: Niklas Schröder

Brüser Berg In Kostümen verkleidet gingen die Schüler der Klasse 4b der Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg auf Müllsuche. Und da kam einiges zusammen.



Anlässlich des Tags der Umweltbildung haben 90 Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg am Freitagmorgen herumliegenden Müll aufgesammelt. In Karnevalskostümen zogen sie mit Müllsäcken über den Schulhof, in die nahe Fußgängerzone und in die Nähe zum Kottenforst. Insgesamt kamen 30 volle Säcke zusammen. Von den Müllhaufen in vielen Gebüschen waren die Schüler der 4b überrascht.

Autokennzeichen, Teppiche und Holzbretter landen in den Säcken der Schüler

„Ich finde es richtig gut, dass wir heute aufgeräumt haben“, meinte Diana (9). Die Schülerin hatte einen kaputten Schuh und eine Fußmatte gefunden. Severin (9) fand leere Alkoholflaschen und Cola-Dosen. Aber auch Autokennzeichen, Teppiche und Holzbretter seien in den Säcken der Schüler gelandet, berichtete der Schüler. Das Verhalten von manchen Menschen fand Severin deshalb verwirrend. „Weil es der Umwelt schadet und wenn es keine Umwelt mehr gibt, gibt es auch bald keine Menschen mehr“, sagt der Schüler. Denn: „Im Moment wird jede Minute eine Lkw-Ladung mit Müll ins Meer gekippt. 2030 werden es zwei Lkw-Ladungen pro Minute sein und 2050 drei Lkw-Ladungen“, sagte Severin. Ihn beschäftige vor allem das Leid der Tiere. „Viele sterben im Plastikmüll.“

Einiges an Verpackungsmüll hatte auch Benett (9) auf der Straße gefunden. Der Schüler will deshalb verstärkt auf Müll in der Natur achten. Victoria (10) will jetzt häufiger losziehen und Müll einsammeln. „Wir haben heute gelernt, wie sehr Müll der Umwelt und den Tieren schadet. Auch wir Menschen können unter Müll leiden, weil die Luft durch den Müll verdreckt wird“, sagte sie. An der Nordseeküste hatte sie mal eine Müllscholle vorbeischwimmen gesehen. Zuhause achtet ihre Familie deshalb streng auf die Trennung von Müll.

Die Schüler haben kein Verständnis für Müllsünder

Auch Viyan (9) will zukünftig Müll aufsammeln gehen, denn sie mag die Natur sehr. „Was wäre der Mensch ohne die Natur? Auch wenn mir jemand sagt, dass ich doof bin, weil ich Müll einsammle, ist mir das egal. Hauptsache der Natur geht es gut“, meinte das Mädchen. Sie und die anderen Schüler sorgten sich, dass das Müllproblem in der Welt noch größer werden könne. Vor allem über die Rücksichtlosigkeit und Ignoranz vieler Menschen im Umgang mit Müll bekundeten die Schüler ihr Unverständnis. Sie betonten, dass sie zukünftig mehr auf Müllvermeidung achten werden.

Die vollen Müllsäcke wurden anschließend von Bonnorange abgeholt. Das Unternehmen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung hatte im Vorfeld mit Lehrmaterial auf die Themen Stadtsauberkeit und Abfallvermeidung und -trennung aufmerksam gemacht. Als Ersatz für die ausfallenden Karnevalsveranstaltungen war die Aufräumaktionen geplant worden. Insgesamt nahmen zehn Bonner Grundschulen an der Aktion teil, teilte Jérôme Lefèvre, Sprecher von Bonnorange auf Nachfrage mit. Für die „spielerische Müllsammelaktion“ stellte das Unternehmen Müllsäcke und Handschuhe in Kindergrößen bereit.

Müllentsorgung ist wichtiges Thema in der Schule