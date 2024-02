Verdächtiger stellte sich Schütze von Dransdorf sitzt in U-Haft

Am Dienstagvormittag hatte die Bonner Polizei eine Fahndungsmeldung herausgegeben. Darin hieß es: Der 48-Jährige geriet Montagfrüh mit zwei Bekannten – 37 und 38 Jahre alt – in einer Wohnung in Dransdorf in Streit. Nach Informationen des GA wurde zuvor Alkohol getrunken. Die beiden Jüngeren flüchteten gegen 3.50 Uhr aus der Wohnung und stiegen in ein Auto. Der 48-Jährige folgte ihnen auf die Straße und feuerte auf den Wagen. Mehrere Kugeln schlugen in das Auto ein. Mindestens eine weitere in einen parkenden Wagen. Die beiden Jüngeren blieben unverletzt.