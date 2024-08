Einhörner, Haie und Dinosaurier Die besonderen Schultüten der Bonner Erstklässler

Bonn · Viele Kinder starten in Bonn in das Schulleben. Wir haben Kinder und Eltern an der Rochusschule befragt, wer die bunten Schultüten gebastelt hat und was darin versteckt ist.

22.08.2024 , 19:00 Uhr

Imran hat seine Schultüte im Kindergarten gebastelt.

Von Annekatrin Stoll